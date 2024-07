Tennis club castiglionese vittoria contro il San Giorgio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Nell'andata della finale playoff le fortissime ragazze del TC, con una prestazione superlativa superano il CircoloSandel Sannio (provincia di Benevento) con il punteggio secco di 4 a 0, siglato dai singolari di Giulia Crescenzi, Iva Primorac e Agnese Gentili e il doppio finale firmato Agnese e Giulia. Adesso rimane un'ultima partita decisiva in trasferta nel Sannio quindi tutti concentrati per la gara più importante della stagione (e della storia del ciroclo di castiglion Fiorentino). Appuntamento a Domenica 7 Luglio con la gara di ritorno a Benevento con tanti tifosi al seguito per non lasciare sole queste fantastiche ragazze!! .