Sella Alessandrini firma Piace Tamani di Roseto

(Di martedì 2 luglio 2024) Missione compiuta. La Benedetto XIV è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di un anno con Nicolas, lungo che da giorni era nel mirino dei biancorossi, come avevamo anticipato. Cresciuto nella Victoria Libertas Pesaro, squadra della sua città, il classe 2001 viene aggregato già a 18 anni in prima squadra da Matteo Boniciolli. L’anno successivo, Nicolas vive una doppia stagione, tra le giovanili della Victoria Libertas, dove trascina i suoi nella Next Gen. Successivamente, aggiunge due esperienze in Serie B ai Tiger di Cesena e alla Sangiorgese Basket, facendosi notare per la solidità e la capacità di aprirsi dall’arco, tanto da meritarsi la chiamata di Orzinuovi in A2.è anche un discreto rimbalzista e ha chiuso l’ultima stagione con quasi dieci punti di media, tirando circa il 37% da tre punti.