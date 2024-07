F1 Andy Cowell nuovo CEO di Aston Martin dal 1 ottobre Mirino puntato verso il 2026

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)è stato annunciato comeCEO diin Formula Uno a partire dal 1°2024. L’ex capo dei motori Mercedes torna dunque nel circus in un ruolo prestigioso, al posto di unWhitmarsh che andrà in pensione. L’obiettivo per il 55enne inglese sarà quello di portare al vertice il team con sede a Silverstone nel, quando entrerà in vigore la rivoluzione regolamentare sulle macchine. “Vorrei ringraziareche è stato determinante nella nostra fase di crescita come azienda. Negli ultimi tre anni ha sviluppato il team e ci ha aiutato a raggiungere alcuni traguardi significativi, tra cui il rafforzamento del nostro rapporto con Honda e la realizzazione del nostro campus tecnologico AMR di Silverstone“, dichiara Lawrence Stroll.