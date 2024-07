Arriva il bonus adozioni fino a 6 500 euro per chi vuol diventare genitore adottivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 giugno 2024 – Unper aiutare chima che, per una serie di concause, dal Covid alle crisi internazionali, hanno visto rallentare l’iter perre all’adozione. IlIn Gazzetta ufficiale Quando si può presentare domanda A chi spetta e le cifre Come presentare domanda Ilun contributo, da 3.500a 6.500, per sostenere gli aspiranti genitori adottivi alle prese con procedure di adozione non ancora concluse al primo gennaio 2024, o per rallentamenti legati alla crisi del Covid, o per le particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati “critici”. In Gazzetta ufficiale Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Comunicato della Presidenza del Consiglio sul decreto della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.