Pagelle Tour de France 2024 | Pedersen sbaglia i tempi Girmay perfetto

(Di lunedì 1 luglio 2024)TERZA TAPPADEBiniam, voto 10: quando meno te l’aspetti viene fuori l’eritreo. Altro colpo storico per lui, dopo quello al Giro d’Italia di due anni fa. Volata fenomenale, trova iperfetti e domina lo sprint. Fernando Gaviria, voto 8: redivivo il colombiano, che non aveva convinto al Giro. Oggi si lancia nello sprint e addirittura sfiora il colpaccio, chiudendo secondo. Gran volata. Arnaud De Lie, voto 7: un podio alnon è da buttare via, ma il terzo posto non può bastare al campione belga della Lotto Dstny che, vista l’opportunità, poteva puntare alla vittoria. Mads, voto 5: aveva l’occasione perfetta, una volata senza Philipsen. Il danese della Lidl-Trek invece anticipa i, chiudendo addirittura quarto.