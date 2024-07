Calciomercato Milan Youssouf Fofana in arrivo | ecco come lo farà giocare Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il primo colpo dideldovrebbe esseredal Monaco:lo faraè vicino a essere il primo rinforzo deldi. Un rinforzo voluto fortemente dal tecnico ex Lille che lo ha avutoavversario con il Monaco. Un centrocampista di grande forza fisica ma anche di qualità L’esordio in Ligue 1 per lui è arrivato relativamente tardi, quasi a ventanni. Un’età quasi avanzata se facciamo riferimento alle medie del campionato francese, ma gli è servito poco più di una stagione per convincere il Monaco a investire su di lui. Quindici i milioni sborsati dal Monaco nel gennaio del 2020 per accoglierlo insieme ad Aurelien Tchouameni, i Nella strategia rossonerapotrebbe andare a prendere il posto di Ismael Bennacer, sempre più tentato dall’Arabia Saudita.