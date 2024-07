Bozzoli la Cassazione conferma l’ergastolo per il nipote | Ha gettato lo zio nel forno della fonderia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) La prima sezione penaleCorte dihatoper Giacomo, il quarantenne condannato per aver ucciso lo zio Mario la sera dell’8 ottobre del 2015 nelladi famiglia a Marcheno. Il ricorso avanzato dagli avvocati Luigi Frattini e Franco Coppi è stato ri. La condanna a carico di Giacomo, non in aula a differenza delle udienze celebrate a Brescia, è diventata quindi definitiva. Assenti anche i figli e la moglie di Mario, rappresentati dagli avvocati Vanni e Vieri Barzellotti. In aula, tra il pubblico, Adelio, padre di Giacomo e fratello di Mario. Per Giacomotra pochi giorni, sempre rimasto in libertà in questi nove anni, si apriranno le porte del carcere.