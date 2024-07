Beryl sarà terribile aspettiamo il mostro | le isole dei Caraibi si preparano all’impatto dell’uragano Mai così forte a giugno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Barbados, Grenada, Santa Lucia, Tobago, Saint Vincent e Grenadine: isudorientali siad essere investiti dall’uragano, il primo del 2024 e il più potente mai registrato a. In genere fenomeni dell’intensità dinon si manifestano prima dell’11 agosto, data di riferimento per l’individuazione del primo uragano. Migliaia di persone hanno trovato rifugio in case e in luoghi pubblici. “”, ha dichiarato Ralph Gonsalves, primo ministro di St. Vincent e Grenadine, esortando la popolazione a rimanere in casa “e ad aspettare questo“. “Non è uno scherzo” ha aggiunto Gonsalves, ricordando la devastazione causata dagli uragani del passato. In un discorso alla nazione pronunciato dalla sua residenza ufficiale, Gonsalves ha detto che avrebbe cercato rifugio nel suo seminterrato.