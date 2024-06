Superbike | Axel Bassani un 2025 per migliorare con Kawasaki

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Un percorso di crescita, nuovo, da costruire insieme. Dopo aver salutato il pluricampione del mondo, e leggenda ancora in pista nella categoria delle derivate, lasi è affidata al talento giovane diche, a sua volta, si è lasciato alle spalle il nido sicuro di Ducati per provare l’esperienza di guidare una moto ufficiale. Novità per centauro e team, dunque, che avevano, hanno e avranno bisogno di ulteriore tempo per essere capite e assorbite con l’obiettivo di rendersi, poi, competitivi a vicenda. Proprio per questo motivo, la squadra verde dellaha deciso di confermare l’italiano anche nella prossima annata di SBK. Una mossa intelligente che il ragazzo di Feltre ha colto al volo.resta inanche nel: “Ha rispecchiato le nostre aspettative” (Credit foto – pagina Facebook del centauro italiano)“Non c’è appuntamento migliore di Misano per comunicare la mia conferma nel team e il coinvolgimento in un progetto che combina capacità e impegno da parte di Giappone e Italia! Avrò modo di imparare di più e crescere come pilota – le parole di-.