Meteo Lombardia luglio inizia nel segno della pioggia Da metà settimana però torna il sole ma non il caldo

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo giornate all’insegna di untorrido e afoso, lain arrivo potrebbe regalare finalmente un clima mite eggiato. Dopo una domenica tutto sommato discreta, con un primo calo delle temperature, nel corso dei prossimi sette giorni l'anticiclone africano lascerà spazio a correnti più fresche nord-atlantiche. Come conseguenza, tra lunedì e mercoledì, l'affondo di una saccatura dal Nord Europa porterà qualche temporale, sia in quota che in pianura, seppur non ovunque, associato ad un ulteriore calo delle temperature. A seguire parziale rimonta dell'anticiclone delle Azzorre con tempo più asciutto e clima estivo molto gradevole e temperature massime contenute ovunque entro i 30 gradi. Le previsioni giorno per giorno Lunedì 1: Un cielo prevalentemente nuvoloso sarà foriero di piogge.