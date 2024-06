LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ancora uomini di classifica protagonisti con il San Luca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della secondadelde! Dopo la splendida partenza da Firenze e l’avvincentecon arrivo a Rimini, si continua in territorio italiano con la frazione da Cesenatico a Bologna. Ildeè cominciato la sorprendente vittoria delse Romain Bardet grazie ad una meravigliosa azione insieme al compagno di squadra Frank Van Den Broek. Beffato tutto il gruppo, che non è riuscito a recuperare in tempo i due fuggitivi, con la volata poi vinta da Wout Van Aert davanti a Tadej Pogacar. Si parte da Cesenatico per rendere omaggio a Marco Pantani. Anche la seconda giornata in Emilia Romagna non sarà per nulla scontata e il gruppo dovrà stare molto attento.