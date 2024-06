In duecento per il party abusivo sulla riserva dell’Isola delle Femmine Denunciati membri della Palermo bene

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Erano circae no, non erano autorizzati a festeggiare in unaaree protette, un isolotto privato sull’Isola. L’evento di sabato, riportano le testate locali, è stato fermato dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza che, armati di motovedette, hanno raggiunto il luogo identificando i presenti. I militari hanno fatto scattare le denunce per i presenti, personeborghesia palermitana, imprenditori e professionisti molto conosciuti in zona. Inizialmente il folto gruppo aveva partecipato a una festa in un clubzona, poi, a fine serata l’idea: raggiungere in barca 15 ettari di roccia, dove spicca la torre di Isola. Un postesclusivissimo, in un a iserva e area marina protetta, istituita nel 1997 dalla Regione Sicilia e gestita dalla Lipu dal 1998.