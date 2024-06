Simone Biles domina i Trials | sbaglia alla trave ma surclassa la concorrenza Jones infortunata addio Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)svetta in testaclassifica del concorso generale individuale al termine della prima giornata deistatunitensi, l’evento che determina quali saranno le ginnaste che rappresenteranno gli USA alledi Parigi 2024. La sei volte Campionessa del Mondo sul giro completo ha stampato uno schiacciante 58.900 a Minneapolis, ma l’icona della Polvere di Magnesio contemporanea non è stata impeccabile come invece ci ha abituato a fare nel corso della sua proverbiale carriera. La fuoriclasse di Columbus ha infatti commesso delle importanti sbavature, salvandosi da una caduta in entrata e tentennando in un paio di elementi nella fase centrale dell’esercizio. La 27enne si è fermata a un per lei basso 13.650 sui 10 cm (attrezzo su cui ha conquistato quattro titoli iridati), ma il resto della serata è stato di grande rilievo: enorme 15.