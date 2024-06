Da Romolo al Porto – Anzio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 29 giugno 2024) DaalViaInnocenziano, 19 – 00042Telefono: 06/9844079 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti crudi e cotti 25€, primi 14/25€, secondi 16/25€, dolci 8€ Chiusura: Mercoledì OFFERTAsi conferma un valido punto di riferimento del litorale anziate, come dimostra il successo costante di pubblico, in particolare durante il periodo estivo in cui i numerosi coperti si riempiono in entrambi i turni senza difficoltà, nonostante i prezzi non proprio popolari. Forte soprattutto di una qualità di pescato eccellente selezionato dal patron Walter Regolanti che coordina brillantemente sala e cucina proponendo ai clienti piatti in cui la materia prima viene esaltata con ricette semplici ma non banali, tanto che a nostro parere i crudi sono la miglior espressione della linea di cucina del ristorante.