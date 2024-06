Chi potrebbe sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno 2024 - Joenon convince l'elettorato Dem, scioccato dal duello tv contro Trump dove il presidente in carica ha faticato a spiegare i punti del suo secondo mandato, e non è riuscito a rispondere alle provocazioni di Trump, mostrandosi in difficoltà anche a finire le frasi. Così di moltiplicano gli appelli affinché si ritiri d, non ultimo quello dell'editoriale del New York Times dal titolo: "Per servire il suo Paese, il presidentedovrebbe lasciare la". Ma chi può prendere inil posto di? Kamala Harris In testa ci sarebbe la sua vicepresidente, Kamala Harris, molto vicina al presidente e con la sua politica, ma molto meno popolare. Un nuovo sondaggio Politico-Morning Consult mostra che la Harris nonfare meglio del suo capo, inoltre dovrebbe convincere i delegarti Dem a votarla perché i voti raccolti danon le arriverebbero in automatico.