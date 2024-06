Tour de France 2024 a Firenze il percorso della tappa 1 | altimetria orari tv e favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024), 28 giugno– Ildesulle strade italiane. Spettacolo assicurato ed evento storico. Si parte dasabato 29 giugno, poi la Cesenatico-Bologna domenica 30 e la Piacenza-Torino a chiudere il Grand Depart. Tutto pronto nel capoluogo toscano per il viaGrande Boucle con la primacon arrivo a Rimini dopo 206 chilometri e sette Gpm totali. Sarà già una frazione da tenere in considerazione, che non proporrà distacchi tra i biggenerale ma imporrà massima attenzione. Appare undisegnato per i corridori da classiche e in gara ci sono tantissimi campioni. Da verificare il finale, perché l’ultima salita, che è quella di San Marino, è posta a 26 chilometri dal traguardo: servirà una azione incisiva per poter arrivare all’arrivo.