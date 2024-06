Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’Oro alla scorta del magistrato Catello Maresca e Vincenzo Caso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ilpremia dal 1947 le arti in genere e l’imprenditoria che ha contribuitocrescita del nostro Paese, nonché illustri personaggi del mondo dello sport, della cultura, della scienza, dello spettacolo. Riconoscimenti vengono assegnati anche a personalità per meriti professionali speciali. Oggi a Venezia sono state premiate, designate anche daSchiavo, membro della Giuria deldi Venezia il cui presidente è Sileno Candelaresi, alcune eccellenze campane che si sono particolarmente distinte in Italia. Tra esse spiccano gli uomini delladel, ai quali è stato consegnato il riconoscimento per meriti professionali. Per il Tenente Colonnello Andrea Fegatelli e per i marescialli Antimo Di Fuccia e Gregorio Del Prete un meritato gesto di riconoscenza e stima per la dedizione e il coraggio dimostrati.