Massimiliano Allegri e la Juventus raggiungono un accordo | risoluzione del contratto evitato lo scontro in tribunale

(Di lunedì 3 giugno 2024) A due settimane dall’espulsione in finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri sull’Atalanta, e dall’esonero per giusta causa che sembrava aprire le porte a una spiacevole battaglia legale tra lae uno dei suoi allenatori più vincenti,e il club torinese hanno annunciato di aver trovato unche mette fine alla vicenda. «Football Club ecomunicano di aver di comune intesa concordato ladeldi prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva», si legge nella nota del club bianconero, «la società, nel ringraziareper i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra – prosegue il comunicato – desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale».