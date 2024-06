La road map delle imprese Donne tecnologia green | innovazione a tappe forzate | E basta perdere i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le aziende puntano le loro carte sulle competenzee tecnologiche. Nella partita dell’lestanno conquistando spazi, e in futuro giocheranno sempre di più un ruolo chiave: in Lombardia, secondo i dati di Unioncamere, sono duemila in più rispetto all’ultima rilevazione lefemminili che si occupano di attività professionali, scientifiche e tecniche, settore ancora a prevalente partecipazione maschile. Temi messi sul tavolo dalla presidente di Aldai, l’associazione lombarda dei manager affiliata a Federmanager, Manuela Biti. Associazione che domani si riunirà in assemblea, con il rettore della Bocconi Francesco Billari tra i relatori, in una città che sta affrontando la transizione e si prepara alle prossime sfide anche alla luce dell’inverno demografico.