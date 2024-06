Cosa le ho fatto davvero Giada Zanola prima ammissione del fidanzato che poi ritratta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Svolta nell'omicidio di, la 34enne morta nei giorni scorsi dopo essere precipitata, intorno alle 3.30, da un cavalcavia dell'autostrada A4. Al suicidio la famiglia della ragazza aveva detto, da subito, di non credere. Così come gli inquirenti che hanno messo sotto torchio il compagno della donna, Andrea Favero sul quale, oggi, escono fuori nuove verità. A riportarle è il Corriere del Veneto. Parole che fanno malissimo, mentre la scia dei femminicidi in Italia non si ferma. Da inizio 2024 sono 18 le donne uccise, in Italia. Lavittima di femminicidio è stata Rosa D'Ascenzo, uccisa a Capodanno.