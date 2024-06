Siamo sotto choc Sport italiano in lacrime il nazionale azzurro morto a 27 anni con la fidanzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Lodopo la notizia della morte del campione 27enne, e, vittima di un terribile incidente insieme alla. Per i due ragazzi non c’è stato niente da fare. Ancora da capire le cause della tragedia. A quanto si apprende i due sono stati trovati senza vita nel pomeriggio sulla parete nord dello Zerbion, dove i due ragazzi era impegnati in una scalata lungo la cresta che divide le pareti est e nord. >>“Con lui, l’hanno beccata”. Anche Chiara Ferragni ha un altro: la stavano seguendo, lei l’ha fatto sparire subito Ad avvistarli è stato l’elicottero della Guardia di finanza, dotato di una specifica apparecchiatura per il rilevamento dei segnali di telefonia mobile: purtroppo all’arrivo dei soccorritori i due giovani (per cercarli si era alzati altri due elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto Soccorso Alpino/Vigili del Fuoco) erano già morti.