La crisi ex-Alitalia e le problematiche dei lavoratori aeroportuali | l’appello di Brosco UGL Trasporto Aereo alla politica nazionale e locale

(Di domenica 2 giugno 2024) Fiumicino – 2 giugno 2024 – In merito ad un articolo uscito su un sito online del 1 giugno 2024 con il quale si rappresenta la drammatico situazione afferente ledell’Aeroporto di Fiumicino e delle Lavoratrici eche Vi operano, riceviamo e pubblichiamo. “Con la presente intendo chiarire alcuni aspetti rilevanti dei quali si è parlato ma che non sono stati riportati nel testo redatto: Per prima cosariunione era presente anche l’UGLrappresentata dal sottoscritto Segretario di Roma e Provincia, erroneamente associato ad un altra sigla Sindacale, a seguito certamente di un mero errore di trascrizione. Detto questo è stato altresì chiarito che la maggior parte delledescritte sono figlie della mancanza di politiche Nazionali a favore e a tutela dei diritti dei, da ricercare nelle responsabilità dei vari governi Nazionali e locali ( ognuno per le proprie specifiche competenze) che si sono succeduti negli ultimi 25/30 anni, soprattutto dall’introduzione del libero mercato nel nostro settore, il quale si è trascinato dietro una deregolamentazione selvaggia sulla quale nessuno ha vigilato adeguatamente.