In piazza contro i tagli Va in scena la protesta

(Di domenica 2 giugno 2024) Laura Conti, scienziata e politica; Wangari Maathai, premio Nobel per la pace nel 2004; Dian Fossey, primatologa che studiò i gorilla e venne assassinata dai bracconieri; l’assessora Renata Fonte, uccisa per essersi opposta a un programma di speculazione edilizia. Sono solo alcune delle ambientaliste, alle quali sono stati simbolicamente dedicati i tigli didelle Associazioni. Si tratta di 11 piante decennali che il Comune vorrebbe abbattere per far posto a un progetto di restyling della, mentre il comitato Tiglio non Tio vorrebbe preservare per il loro valore storico e ambientale. E così, l’altra sera un "aperitiglio", un momento di aggregazione organizzato dal comitato, ha contribuito a riportare in primo piano la vicenda delle 11 piante a rischio di eliminazione.