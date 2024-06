Emergenza umanitaria a Gaza Il racconto dei testimoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Sala piena per l’iniziativa di Legambiente, Anpi, Centro Coop e Casa del Popolo. “. Cessate il fuoco! La pace, unica strada” ha visto la partecipazione di Raed Selmi, medico e ricercatore palestinese in Italia, Susanna Sinigaglia, sociologa della rete “Mai indifferenti. Voci ebraiche per la pace” e del professor Guido Veronese, docente di psicologia alla università Bicocca di Milano e alCommunity Mental Health Program. Una serata in cui sono stati trasmessi filmati molto forti su ciò che sta accadendo nella striscia die si sono ascoltateanze di persone che hanno avuto modo di vivere quella realtà, donando le proprie competenze professionali alle innumerevoli persone che necessitano aiuto. D.F. .