Cinquemila pastiglie di ecstasy | Un posto te lo trovo subito Il covo affittato per una notte

(Di domenica 2 giugno 2024) "Se non sai dove nasconderli, lo sai che io unte lo". Ed effettivamente, il nascondiglio per tenere al sicuro sacchetti con dentro 5mila pasticche di, un ventiduenne italiano residente nel Comasco e con precedenti per stupefacenti, lo ha trovato: un appartamento di viale Zara, che haper una, tra giovedì e venerdì, insieme all’amico che aveva il “tesoro“ di droga, un ventottenne svizzero incensurato. Ma il risveglio è stato amaro per i due giovani pusher perché ad attenderli sul pianerottolo hanno trovato la polizia, che li ha arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. In azione gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia diretti da Angelo De Simone che, durante indagini finalizzate a contrastare lo spaccio di droga in zona, hanno individuato l’appartamento di viale Zara come possibile nascondiglio estemporaneo.