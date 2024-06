Calciomercato Milan Cardinale ci ripensa | niente Zirkzee per l’attacco tutto da rifare Tre nomi in lista

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildelsi complica:si allontana eè costretto a cambiare strategia. Trenelladegli obiettivi Sostituire Giroud è l’obiettivo principale deldel. Un’impresa più semplice a dirsi che a farsi. Il sogno del Diavolo era, ma l’attaccante olandese sembra allontanarsi sempre di più. Il costo del cartellino è alto e come se non bastasse il nuovo allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany sembra volerlo richiamare dal Bologna per puntare su di lui.è ora costretto a cambiare strategia. Isulladegli obiettivi sono tre: Sesko, Guirassy e David. Il bomber del Lipsia è di certo un nome interessante ma le squadre inglesi, e in particolare l’Arsenal, sembrano in vantaggio.