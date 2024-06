Ventre sepolto Cambodian Soul Fiabe coreane | tre libri verso Oriente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) “Babak, non ci arrivi che queste vuote teorie degli anni universitari hanno rovinato tutto? Hanno fatto solo sì che Homa diventasse la moglie di quel tossico che l’ha sposata senza manco averla conquistata prima. Era il morbo degli intellettualoidi della nostra generazione, o dici che ne soffrono anche gli studenti nati negli anni novanta?Come abbiamo fatto a prendercela, questa malattia?”, di Aliyeh Ataei (traduzione di Giacomo Longhi e Harir Sherkat; Utopia Editore), è un’immersione onirica e ipnotica nell’ossessione e nella ricerca tra le strade di Teheran. Un giovane ingegnere sull’orlo di una crisi di nervi vaga per la capitale iraniana per ritrovare la sorella gemella. Nel suo peregrinare, sentimenti contrastanti gli attraversano la mente.