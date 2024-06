La relazione di Bankitalia Panetta suona la sveglia | Possiamo tornare a crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Non siamo "condannati alla stagnazione". L’Italia può "e contare in Europa e, con l’Europa, nel resto del mondo". Ma per farlo dovrà ridurre il debito pubblico, rilanciare gli investimenti, governare le dinamiche demografiche e spingere sulla produttività. Parola del governatore di, Fabio, al suo esordio con l’appuntamento delle Considerazioni finali, uno dei momenti più attesi per misurare lo stato di salute del Paese. Il numero uno di Palazzo Koch parla davanti ad un parterre di eccezione. In prima fila i suoi predecessori, Mario Draghi e Ignazio Visco, e poi banchieri, imprenditori, sindacalisti. Insomma, il gotha dell’economia. I problemi chedeclina nelle 27 cartelle della suasono noti e, sono lì, sia pure con le dovute differenze storiche da trent’anni, dal libro bianco di Jacques Delors.