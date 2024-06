La guerra dei sabotaggi A fuoco la dacia di Putin l’ombra dell’atto doloso La scia dei colpi proibiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) di Marta Ottaviani Ladiin fiamme. La lussuosa residenza dell’oriente russo, che nel 2015 ospitò Silvio Berlusconi, ha presoper cause ancora da chiarire. Ne danno notizia il blogger Amyr Aitashev e l’attivista Aruna Arna. Da capire, dunque, se il rogo siae se, nel caso, il movente sia politico. Di certo tra Russia e Occidente, ormai, è in atto uno scambio di ’dispetti’ e accuse. Le elezioni europee si avvicinano e quindi nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi attacchi contro infrastrutture del Vecchio Continente. Kiev sa molto bene con chi ha a che fare e si è organizzata. Dall’inizio dell’invasione in Ucraina, infatti, sono stati portati avanti attacchi su tutto lo sterminato territorio russo, con la precedenza alla capitale Mosca e alle regioni di confine, che sono anche fra le più industrializzate e produttive del Paese; senza dimenticare la Siberia, cuore pulsante dell’economia russa.