Borussia Dortmund-Real Madrid finale Champions League | tv in chiaro formazioni pronostici

(Di sabato 1 giugno 2024)è ladell’edizione 2023-24 dellae si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili. Sul tetto d’Europa, come ogni anno, c’è posto per una sola squadra. Nel tempio londinese di Wembley è tutto pronto per incoronare i nuovi campioni continentali: chi si aggiudicherà l’edizione ’23-’24 della, l’ultima con l’attuale format? Assisteremo al quindicesimo trionfo deloppure al secondo del? Partiamo col dire che si tratta, innanzitutto, di unaassolutamente inaspettata. – IlVeggente.it (Ansa)O meglio, inaspettata è la presenza della formazione di Edin Terzic, capace di smentire ogni pronostico sin da quando è iniziato il torneo tornando dunque a giocare l’ultimo atto della manifestazione continentale più importante a distanza di 11 anni dall’amara sconfitta nel derby tutto tedesco con il Bayern Monaco (guarda caso andato in scena sempre a Wembley).