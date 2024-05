i dati degli studi mostrano benefici per le malattie renali

(Di sabato 25 maggio 2024) Un farmaco promettente per la salute renale Il farmaco di successo Ozempic, utilizzato per il diabete e l’obesità con il nome di Wegovy, mostraper la salute renale. In unoo presentato a Stoccolma, si è dimostrato efficace nel ridurre il rischio di insufficienza renale e morte in persone con diabete di tipo 2 e malattia renale cronica. Risultati positivi e promettenti Il produttore, Novo Nordisk, ha interrotto unoo sullea causa dei risultati straordinariamente positivi. L’analisi deicompleta è ora pubblicata nel Giornale di Medicina del New England. Questo passo potrebbe aprire la strada L'articolo proviene da News Nosh. .

Congresso Sio, mepolizumab cambia storia clinica poliposi nasale - Congresso Sio, mepolizumab cambia storia clinica poliposi nasale - Tra i temi al centro del 110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale - Sio, dal tema è ... stream24.ilsole24ore

Cantone (Federico II): “Farmaci biologici cambiano storia clinica poliposi nasale” - Cantone (Federico II): “Farmaci biologici cambiano storia clinica poliposi nasale” - (Adnkronos) – "Farmaci biologici hanno rivoluzionato la storia terapeutica e clinica della poliposi nasale. Prima avevamo come target terapeutico soltanto la chirurgia, oggi abbiamo la possibilità di ... meridiananotizie

I benefici della vitamina C per la pelle - I benefici della vitamina C per la pelle - I benefici della vitamina C per la pelle, scopriamo come proteggerci e come ottenere benefici per mantenere la nostra pelle giovane ... veraclasse