Basket Serie A2 Poule Salvezza La San Giobbe Chiusi vince lo ‘spareggio’ con Roma Bulls ancora in piena corsa | l’obiettivo è superare Nardò

(Di giovedì 23 maggio 2024)89 LUISS76: Tilghman 7, Ceron, Dellosto 3, Visintin 12, Chapelli, Stefanini 18, Bozzetto 7, Gaddefors 6, Jerkovic 7, Raffaelli 7, Possamai 22. Allenatore Bassi. LUISS: Murri, Villa, Fallucca, Pasqualin 17, D’Argenzio 12, Jovovic, Sabin 10, Tolino 2, Cain 8, Cucci 20, Salvioni 7. Allenatore Paccariè. Arbitri: Rudellat, Yang Yao, Giunta. Parziali: 21-17, 47-40, 68-59.– Il recupero della prima giornata contro la Luissera una sorta di spareggio per continuare a sperare nella. La Sanse lo è aggiudicato nettamente in una serata dalle chiare tinte tricolori: strepitoso Possamai (22 punti e 9 rimbalzi), incontenibile Stefanini a cavallo dell’intervallo, costante Visintin nel dare qualità e brio alla manovra. Con un tridente così, non c’è bisogno dell’apporto numerico dei due stranieri (13 punti in due). La formazione di Bassi (nella foto) torna a meno due da: le ultime cinque giornate, tra cui lo scontro diretto in Puglia il 5 giugno, decideranno chi farà compagnia a Cento per il rimanente posto