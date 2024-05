Thiago Motta alla Juventus? Non proprio - chi lo vuole subito | può cambiare tutto

Antonio Cassano non ha dubbi che l'esito dell'operazione Thiago Motta alla Juventus sarà disastroso, al punto di rivolgersi direttamente al tecnico per convincerlo a rifiutare: "Lo spero per lui".Continua a leggere

fanpage

Bologna, 21 maggio 2024 - 75 minuti di calcio spettacolo, con un Bologna avanti 3-0 davanti agli occhi di un ammutolito Cristiano Giuntoli in tribuna al Dall’Ara. Thiago Motta ha fatto vedere che tipo di calcio è in grado di costruire con una squadra non allestita per la Champions, ma che ora è a pari punti con la Juve. Il tre a tre finale non sporca il lavoro del tecnico italo-brasiliano, corteggiato da Giuntoli da tempo per il dopo Allegri.

sport.quotidiano