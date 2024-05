Nuova rissa notturna a Sesto | Il presidio fisso è scomparso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Tornano le risse in piazza Trento e Triste. O forse non sono mai sparite del tutto, insieme allo spaccio e agli altri episodi denunciati da oltre un anno da comitati e residenti. Una piazza diventata calda, finita sotto la lente della polizia di Stato e di quella locale. "Oggi (ieri, ndr) è arrivata l’ennesima. Nelle ore precedenti, l’area pare non fosse presidiata. Tuttavia a seguito delle segnalazioni, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e per questo le ringraziamo", dice il comitato Rondò Torretta, nato spontaneamente un anno fa proprio a seguito dell’escalation di violenza e di episodi criminosi avvenuti nel quartiere. Escalation che aveva portato a diversi provvedimenti: una presenza più massiccia da parte della polizia di Stato, la richiesta del Comune al prefetto e al questore di pattugliamenti aggiuntivi e l’istituzione di un ...