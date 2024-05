Quando giocano Errani Paolini la finale di doppio femminile a Roma | data - orari - -v, avversarie

(Di venerdì 17 maggio 2024) Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis andrà in scena domenica 19 maggio, ladel torneo di: sul Centrale, nell’ultimo atto del torneo di categoria WTA 1000 di, saranno protagoniste Sarae Jasmine. La coppia italiana attende la vincente della sfida tra le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng e le numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Il match sarà il secondo dalle ore 12.00, ma andrà in scena comunque non prima delle ore 13.30. La diretta tv dell’ultima giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affia Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile per ...

Jasmine Paolini e Sara Errani sono le prime finaliste del doppio femminile agli Internazionali d’Italia . Le azzurre hanno battuto in semi finale la coppia formata da Caroline Dolehide e Desirae Keawczyk per 2-0 con il punteggio di 6-1, 6-2. Adesso ...

Dopo le delusioni del singolare, soprattutto in chiave italiana, lo spettacolo e le gioie arrivano dal doppio . Sara Errani e Jasmine Paolini fanno scattare la festa al Foro Italico e conquistano la finale di doppio degli Internazionali in corso a ...

