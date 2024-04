La Nuova Virtus è corsara | espugnato il campo della Valtarese - prima della classe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con la salvezza nel campionato di basket femminile di serie B ormai acquisita, la Fse Progettisi è concessa un’altra soddisfazione andando a vincere 73-65 suldi Borgo Val di Taro, centrando un risultato che, nel corsopoule playout, non era riuscito a nessun’altra squadra. La partita finisce subito sotto il controllo delle cesenati che piazzano un break già in apertura di primo quarto, con tutto il quintetto che riesce a costruire e realizzare ottime soluzioni offensive, mettendo spesso in difficoltà le padrone di casa (13-20 al 10’). Nel secondo periodo laspinge ulteriormente sull’acceleratore approfittando del momento di sbandamento offensivo delle avversarie dovuto alla difesa a zona cesenate e raggiunge così il massimo vantaggio sul punteggio di ...