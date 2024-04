(Di lunedì 22 aprile 2024): Piergiacomi, Baiocco, Mosquera, Borgese (20’ st Straccio), Patrizi, Micucci, Di Lorenzo (20’ st Pasquini), Bambozzi, Tittarelli (30’ st Mercanti), Bugaro (20’ st Fermani N.), Alessandroni. Panchina: Santarelli, Marchesini, Labriola, Montesano, Colonnini. All. Aliberti.: Gagliardini, Vittorini, Nicolosi, Strano (23’ st Tortelli), Sensi, Gomis (23’ st Pagliari), Mancini (23’ st Luciani), Ruani (20’ st Massei), Cirulli, Minnozzi, Di Ruocco (20’ st Perri). Panchina: Marchegiani, D’Ercole, Compagnucci, Iulitti, All. Ruani. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 3’ Di Ruocco, 12’ st Sensi, 16’ st. Alessandroni, 23’ st. Tittarelli, 38’ st. Mosquera, 94’ Pasquini. L’torna a giocare al Diana dopo più di due mesi, seppur a porte chiuse (dopo i ...

La Maceratese fa harakiri. Osimana, poker in rimonta