Freccia Vallone | Favoriti e sorprese nella corsa senza i fenomeni del momento

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Disertata daidel, per scelta (Pogacar e Van der Poel) o per infortunio (Evenepoel e Roglic), laoggi si apre a più di un favorito: da Hirschi a Pidcock, fresco vincitore dell’Amstel, dal baby Ayuso a Cosnefroy e Teuns, i pretendenti all’albo d’oro non mancano. Dei nostri da seguire Bagioli, Velasco e il giovane De Pretto. Si va da Charleroi all’iconico muro di Huy, che verrà affrontato tre volte prima dell’arrampicata decisiva, in tutto 199 chilometri. Diretta Raisport e Eurosport dalle 14,30. Al Tour of the Alps, la seconda giornata premia la fuga solitaria del veterano Alessandro De Marchi: il norvegese Tobias Foss conserva il primato, miglior italiano Tiberi, quinto.