Salame ritirato dai supermercati per listeria | i lotti interessati

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito web un avviso riguardante il ritiro di un lotto diper la presenza dimonocytogenes nei test di autocontrollo. Il ministero ha emesso questo avviso per informare sul richiamo del prodotto, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Riguardano due prodotti della ditta “Salumificio F.lli Scapocchin s.r.l.” ; il primo interessato è il “nostrano”, il secondo riguarda il “Nostrano con Aglio”, entrambi venduti in pezzi variabili da 600 a 800 grammi. Il lottoEntrambi i prodotti, il “nostrano” e il “Nostrano con Aglio”, sono stati fabbricati presso lo stabilimento della Salumificio F.lli Scapocchin S.R.L. situato a Camposampiero, in provincia di Padova. I due ...