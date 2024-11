Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, vittoria da brivido con Venezia. Dimitrijevic da urlo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 10 novembre 2024 - Un altro spavento incredibile, ma questa volta vincente per l'che ritrova il successo in campo vincendo per 79-78 contro. I biancorossi, però, rischiano ancora una volta di combinarla grossa rischiando di soccombere sotto le loro mille personalità. L'Armani controlla, a tratti domina la partita, arriva anche a +20 verso la fine del terzo quarto, ma poi suda freddissimo sulla parabola del tiro finale di Parks che, sulla sirena, avrebbe potuto dare laai lagunari. Il problema inizia a sembrare endemico e non è una buona notizia in casa milanese. L'pesca ottime cose in regia da un ottimoda 17 punti e 10 assist e da un positivo Bolmaro da 16 punti e 10 rimbalzi, ma si specchia troppo in sè stessa in un ultimo quarto da incubo.