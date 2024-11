Liberoquotidiano.it - Roma-Bologna 2-3, Juric esonerato: crisi giallorossa senza fine

(Adnkronos) - Laesonera l'allenatore Ivandopo la sconfitta casalinga con il, che passa per 3-2 allo stadio Olimpico nella 12esima giornata della Serie A."Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni", la nota della."Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale, ora ragioneremo con calma per prendere le decisioni migliori. Ringrazio, che è arrivato in una situazione difficile. Ha dato il meglio di sé dal primo giorno e lalo ringrazia. Ora prenderemo la decisione migliore nell'interesse del club", dice il direttore sportivo dellaFlorent Ghisolfi, al microfono di Dazn.