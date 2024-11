Romatoday.it - Monza-Lazio 0-1: Zaccagni gol alla Del Piero, Baroni batte Nesta

Lavince per uno a zero contro il. Un match difficile per gli uomini diche giocando un grandissimo primo tempo, rischiando qualcosa nella ripresa e nel finale. A regalare i tre punti ai biancocelesti è un tiro a giro, bellissimo, di Mattiache lascia immobile Turati.