Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 2-2, A1 volley femminile in DIRETTA: si va al tiebreak!

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.2019.50 Un’ottimasi impone anche nel quarto set e sicuramente non tornerà a casa a mani vuote. Straordinaria la prova in attacco di Benedetta Sartori, arrivata a quota 17 punti in quest’incontro. Da segnalare l’ingresso in campo di Paola Egonu, all’esordio stagionale: la stella della Nazionale è stata in campo solamente per una breve apparizione, nella quale è comunque riuscita a conquistare il primo punto della stagione.18-25 MURO PIVAAAA! SI VA AL2-2!18-24 MURO FROSINI!18-23 Van Avermaet non sbaglia e riportasul +5.18-22 Pallonetto incrociato straordinario quello giocato da Frosini.18-21 Sylla trova le mani del muro,si riavvicina pericolosamente alle avversarie.