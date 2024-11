Ilfattoquotidiano.it - Francia-Israele giovedì a Parigi, Tel Aviv ai connazionali: “Non andate allo stadio”. E la polizia vieta le bandiere della Palestina

“Esortiamo ia non andareper la partita, nel timore di disordini e violenze”. È questo l’appello Consiglio di sicurezza nazionale di Telrivolto agli israeliani. Dopo le violenze dei giorni scorsi ad Amsterdam contro i tifosi del Maccabi Tel, il governo diinvita a non recarsiStade de France per vedere la partita tra le due nazionali valida per la Nations League: “Il Consiglio di Sicurezza Nazionale raccomanda agli israeliani all’estero di prendere precauzioni in particolare la prossima settimana, di evitare di recarsi ad eventi sportivi e culturali che coinvolgano gli israeliani, in particolare l’imminente partitanazionale israeliana a”, si legge in una nota.ci sarà, invece, il presidente francese Emmanuel Macron.