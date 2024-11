Gaeta.it - Bitcoin supera gli 80mila dollari: il ruolo di Donald Trump e l’andamento del mercato

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La criptovalutahato per la prima volta il traguardo degli, registrando un valore di 80.047. Questo aumento rappresenta una crescita del 4% rispetto ai valori registrati nella giornata precedente sulla piattaforma di trading ‘Bitstamp‘. Negli ultimi sette giorni, ilha visto un andamento molto positivo, con un incremento del 17% del suo valore. La recente vittoria dialle elezioni statunitensi è stata uno dei principali fattori che ha influenzato questa scalata neldelle criptovalute.La crescita esponenziale delNegli ultimi giorni, ilha fatto registrare un’importante crescita, facendo discutere esperti e investitori. L’avanzamento del 4% in un solo giorno potrebbe sembrare una fluttuazione normale, ma in un contesto più ampio rappresenta un incremento del 17% negli ultimi sette giorni.