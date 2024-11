Zonawrestling.net - FOTO: Curiosa statistica riguardo il wrestling femminile questa settimana

Da molti anni aparte la percezione e il trattamentoilè cambiato.Le grandi compagnie spendono tempo e soldi dietro la costruzione di un roster e di storie con al centro divisioni femminili che nulla hanno da invidiare alle più canoniche maschili.La WWE ha iniziato più di 10 anni fa la Women’s Revolution partendo da NXT e arrivando fino al Main Event di WrestleMania.Proprio in questo momento NXT e la AEW si lanciano “frecciate” su chi abbia la divisionemigliore, con la compagnia di Tony Khan che sta guardando molto al valorizzare le atlete che sono nella compagnia.Ma unariportata daRepublic via Instagram sul tempo in ring delle atlete dei maggiori show digetta in cattiva luce la compagnia di Khan.