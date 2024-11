Palermotoday.it - Sfincione Fest: a Bagheria show cooking, degustazioni e musica per l’appuntamento più goloso dell’anno

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Tutto pronto per la settima edizione dellodi, in programma dal 22 al 24 novembre: tre giorni nella città di Guttuso e Tornatore, delle ville nobiliari e dei ristoranti stellati, alle porte di Palermo, dal pomeriggio alla sera, per degustare la "pizza dei siciliani". La.