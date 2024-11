Napolipiu.com - Inter-Napoli, De Laurentiis ha già vinto la sfida con Marotta

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Il presidente azzurro si conferma maestro della sostenibilità finanziaria nel calcio italianoDal patrimonio umano al capitale finanziario: la storia dell’ha subito una trasformazione radicale. Dopo le epoche di Moratti, Fraizzoli e Pellegrini, il club nerazzurro è ora nelle mani di Oaktree Capital Management, colosso americano che gestisce un patrimonio di 192 miliardi di dollari.Due modelli di gestione a confrontoDee ilhanno una filosofia chiara: si spende quanto si incassa. L’di, invece, naviga spesso oltre le proprie possibilità finanziarie. I numeri parlano chiaro: mentre i nerazzurri festeggiano per aver ridotto le perdite a 36 milioni, il club azzurro si avvia verso un nuovo utile record, stimato intorno ai 60 milioni di euro.La forza del modelloLa gestione Debrilla per efficienza:Patrimonio netto positivoPosizione finanziaria netta solidaInvestimenti estivi (150 milioni) finanziati con liquidità propriaTommaso Bianchini gestisce marketing e sponsorizzazioninazionaliValentina Deguida l’autoproduzione delle maglie, caso unico in ItaliaIl peso degli stipendiIl divario gestionale si riflette anche sul monte ingaggi:: 85 milioni (quinto in Serie A): 142 milioniL’evoluzione dell’Il club nerazzurro ha mostrato miglioramenti nell’ultimo bilancio:Ricavi aumentati di 48 milioni (totale 473)Perdite ridotte di 50 milioniPartnership con RedBird (Milan) per il nuovo stadioMentre Oaktree è subentrata per un debito non pagato di 395 milioni dalla famiglia Zhang, Decontinua a dimostrare come si possa competere ai massimi livelli mantenendo i conti in ordine.