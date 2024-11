361magazine.com - Le Iene, aggressione a Nicolò De Devitiis: le anticipazioni di domenica 10 novembre

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

LeDe: ledi questa seraQuesta sera a Le, in prima serata su Italia 1, un’senza precedenti.Demostrerà il momento in cui è stato violentemente aggredito con schiaffi, calci e pugni da un tassista. L’inviato, che qualche giorno fa si trovava presso la stazione Termini di Roma, in Via Giolitti, ha provato a far notare a un tassista di essere parcheggiato in divieto di sosta, lontano dalla regolare zona di stallo. L’area riservata ai taxi si trova nel piazzale antistante la stazione, quindi chi vuole evitare di mettersi in coda con i colleghi, si piazza nelle uscite laterali in sosta vietata. Da quel posteggio, infatti, il tassista prendeva clienti aspettandoli direttamente all’uscita. Quando la Iena gli fa notare la sua sosta irregolare, ecco che il tassista gli ordina con fare intimidatorio di andare via, andandogli incontro e colpendolo con ripetuti calci, poi schiaffi e pugni, sotto gli occhi dei passanti.