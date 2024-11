Gaeta.it - Arrestato a Pompei un ricercato austriaco: il ruolo della Polizia di Stato

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 37 anni, originario di Roma, ènella notte tra giovedì e venerdì. L’operazione, condotta dalladi, si è svolta nell’ambito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache. L’individuo è accusato di una serie di reati contro il patrimonio commessi a Vienna nel 2022. L’arresto del sospettato segna un’importante collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità.L’operazionediNell’ambito di controlli di routine, il personale dei Commissariati die Torre Annunziata ha ricevuto una segnalazione riguardo a una persona ricercata alloggiata in una struttura ricettivastorica città campana. Grazie a un attento monitoraggio, gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare il, il quale si trovava in una condizione di apparente normalità, come se fosse un normale turista in visita.